Интересное 02 августа 2023, 12:18 Ландшафтный дизайнер Платонова: орхидее необходим период отдыха после цветения

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У всех орхидей есть определенный ритм цветения, после чего растениям необходим отдых. Об этом рассказала ландшафтный дизайнер и телеведущая Ольга Платонова сайту Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, после покупки растения в супермаркете оно будет цвести дома ближайшие два месяца. После этого периода орхидея распустится лишь спустя год.

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Платонова добавила, что при желании создать свой домашний сад из орхидей, человеку необходимо будет купить 12 растений для круглогодичного цветения.