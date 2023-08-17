Интересное 17 августа 2023, 15:19 Ландшафтный дизайнер Громова посоветовала приступить к пересадке пионов во второй половине августа

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Дачникам следует приступить к пересадке пионов ближе к середине августа. Об этом рассказала ландшафтный дизайнер Мария Громова сайту «Новые известия».

По словам эксперта, во второй половине августа цветы активно начнут наращивать корневую систему. Перед посадкой дачникам необходимо подготовить яму и добавить туда перегной.

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Громова также посоветовала добавить в яму для пионов стакан золы и несколько ложек суперфосфата, сообщило Utro.ru.