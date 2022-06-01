Лайнер ATR-72 впервые приземлился в Красноселькупе

Среднемагистральный самолет АТR-72 впервые приземлился на территории села Красноселькупа Ямало-Ненецкого автономного округа. Осуществить это получилось благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы в райцентре. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Борт совершил рейс до Тюмени. Ранее жителям села приходилось пользоваться самолетом Ан-24. Однако этот самолет значительно медленнее АТR-72. Кроме того, он не отличается большой вместительностью. АТR-72 способен перевозить до 72 пассажиров. Теперь самолет будет осуществлять регулярные рейсы по средам.