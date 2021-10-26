Лайфхаки из СССР. Как смекалка советских людей помогала заботиться об экологии

Люди, жившие во времена СССР помнят, как сдавали макулатуру и металлолом в школах, ходили в магазин с авоськами и текстильными сумками, и даже стирали пакеты. Сейчас для многих это кажется непонятным, но пользователь под ником «Ностальгия Лены Ло» в «Яндекс.Дзен» отметила, что такие действия помогали не только экономить, но и заботиться об экологии.

По словам автора материала, люди в СССР мало что выкидывали, потому что всегда придумывали способ дать вещам вторую жизнь. В пример автор привела старые колготки, которые часто служили «мешком» для хранения лука и чеснока. Пробки от вина, например, просовывали в маленькую ручку на крышке кастрюли. Это помогало снимать крышку во время готовки и не обжигаться.

Для того, чтобы придумать очередной лайфхак советским людям достаточно было только приложить смекалку. При этом автор канала удивилась тому, что в то время интернета не было, а та же самая пробка в крышке от кастрюли была практически у всех.

«И знаете, что меня удивляет? Интернета не было. Как вся страна одномоментно додумалась просунуть эту пробку в крышку? Буквально все взяли и сделали это», — говорится в материале.

Еще одним хорошим лайфхаком, который можно использовать и сейчас автор назвала детские варежки, которые связывались между собой резинкой, и просовывались через рукава куртки. Так зимний аксессуар не терялся.

Автор текста также отметила, что в СССР люди производили меньше мусора, чем сейчас. «Мы умели из любого вторсырья что-нибудь полезное сотворить!», — отметила она.