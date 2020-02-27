Лайфхак от мамы. Как очистить убитое пальто с помощью ядренной кухонной смеси

Жительница США отмыла безнадежно убитое пальто своей падчерицы с помощью необычных средств. Вместо порошка она использовала средство против плесени.

В последней попытке отстирать пальто своего ребенка, женщина проявила фантазию. Она рассудила, что хуже уже не будет, и залила верхнюю одежду средством для удаления плесени, пишет The Sun.

Затем закинула его в стиральную машину на 90 градусов, а вместо порошка использовала таблетку для посудомоечной машины. Женщина не особо надеялась на результат. Но странная комбинация сработала. Каково же было ее удивление, когда из барабана она достала почти новое пальто, без следов какого-либо загрязнения.

Женщину настолько впечатлил результат, что она выложила в группу Facebook фото «До/После».

«Пальто теперь выглядит совершенно новым, этот способ сэкономил мне кучу денег», — написала она.

Пользователи оценили совет матери и взяли себе на заметку.

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