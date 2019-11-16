«Лайфхак на миллион». Мужчина хотел помочь больной жене, и его способ сделал их миллионерами

Житель британского Фарнема Кевин Фрэнсис купил две скретч-карты (карта с защитным слоем, скрывающим информацию) Merry Millions, чтобы его испытывающая проблем с моторикой жена Брэнда, тренировала руки.

Магаданец не угадал ни одного числа в лотерее и стал миллионером Подробнее

Женщина больна и почти не выходит из дома, сообщило издание Mirror. Муж решил развлечь ее. Он признался, что редко покупает лотерейные билет и сам не понимает, почему решил отдать за них десять фунтов (822 рубля).

Фрэнсис отдал билеты Брэнде, та стерла защитный слой и отложила их, так как не увидела в них больше ничего интересного. Мужчина не поверил своим глазам, когда увидел на одной из лотереек выигрышную комбинацию. Он около часа не решался сообщить жене, что один из билетов оказался выигрышным. Семья получила миллион фунтов стерлингов (82 миллиона рублей).

Поначалу Брэнда решила, что муж ее разыгрывает, но ей пришлось поверить в реальность свалившейся на их голову удачи. Фрэнсис сообщил, что уже знает, куда потратит деньги. Он не собирается покупать предметы роскоши, дорогие машины или отправляться в экзотическое путешествие.

Он наймет тренера по плаванию, так как всю жизнь прожил у моря, но так и не научился плавать. Не было ни времени, ни денег. Мужчина также намерен потратить часть выигрыша на детей и внуков. Фрэнсис хочет оплатить лечение Брэнды и отремонтировать дом, приспособив внутреннее пространство под ее нужды. Мужчина также признался, что семья уже спрашивала у него, уйдет ли он на пенсию?

Но Фрэнсис отказался, ведь ему нравится его работа.