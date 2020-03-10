Видео с таким необычным фитнес-тренером набрало два миллиона просмотров и бесконечное количество восхищенных комментариев.

«Ахахах, мне нужен этот пес, он моя единственная надежда».

«Я ржу, как лабрадор заставляет его отжиматься ниже».

«Этот ролик сделал мой вечер».

«Я бы платила такому тренеру двойной порцией вкусняшек».

Такие сообщения оставили поклонники Мангуса под роликом его хозяина.

Ранее в Тверской области кота приняли на работу в библиотеку. Пушистый сотрудник занял должность «SMM-мяунджера». Его даже оформили по всем правилам и выдали трудовую книжку. А до этого кот проходил бесплатную стажировку в течение полугода.