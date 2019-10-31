Квартиры площадью 11 квадратов начали продавать в Москве

Компания «Метриум» опубликовала обзор, в котором упомянуты квартиры-студии площадью 11,1 квадратного метра и 11,6 квадратного метра. Они есть в двух новых проектах в районах Западное Дегунино и Нижегородский.

Компания отметила, что сокращение площади жилья — общемировая тенденция, и напомнила, что в Гонконге есть квартиры площадью девять квадратов.

Как сообщил сайт «Русская планета», в 2012 году самое малогабаритное жилье имело площадь 33 квадратных метра.

Также отмечается рост минимальных цен на малогабаритные квартиры в Москве. Квартира площадью 11,1 квадратного метра стоит сейчас 3,13 миллиона рублей. В то же время однокомнатная квартира с площадью 29 квадратов продается за 4,25 миллиона рублей.