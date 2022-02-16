Квартиры для блогеров за 2,5 млн рублей в месяц появились в Москве

В Москве появился новый тренд — блогерские квартиры, символизирующие богатую и роскошную жизнь, которые тиктокеры снимаю в складчину. В одном из таких TikTok-хаусов побывала корреспондент kp.ru.

Аренда элитной квартиры в пентхаусе возле Парка Победы или же загородного дома стоит от 170 тысяч до 2,5 миллиона рублей в месяц. Однако блогеров такая цена не смущает — чем больше человек проживают в одном помещении, тем приходится дешевле.

По словам столичного специалиста по элитной недвижимости Светланы Савенковой, блогеры и тиктокеры ищут квартиры с красивыми видами на город, с дорогой мебелью, так как все это попадет фоном в их видеоролики.

Чаще всего блогеры интересуются квартирами в башнях «Москва-Сити». Также они любят район Хамовники, Арбат и Воробьевы горы. Здесь можно снять апартаменты за 500 тысяч рублей, а с террасой — за один миллион рублей.

Первый в России Tik Tok-хаус собрал продюсер Ярослав Андреев. В таком доме под одной крышей оказались Даня Милохин, Маха Горячева, Влад Левский и другие.

«Потом появилось много Tik Tok Хаусов. Они формируются по-разному: сами блогеры находят жилье или продюсер. В таких домах, конечно, нужно постоянно коммуницировать с другими участниками. Жить с теми, с кем не всегда хотел бы общаться, я бы не хотела», — рассказала бьюти-блогер Светлана Патахонова.

Плюс от такого проживания, по ее словам, очевиден — обмен аудиториями и подписчиками. Живущие в одном доме постоянно выкладывают stories друг с другом, а это очень хорошая реклама.