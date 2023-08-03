Интересное 03 августа 2023, 22:56 Купальный сезон возобновился в Москве

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В Москве установилась жаркая погода, которая позволяет купаться. Такой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Синоптик подчеркнул, что жаркая погода в городе продержится до 13 августа.

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Купальный сезон прерывался на неделю из-за холодов. Температура тогда упала на шесть градусов ниже нормы.

«Если говорить о нынешнем августе, то завтра и в выходные дни температура в Москве-реке превысит 20-градусную отметку. Возобновляется купальный сезон, что бывает не всегда», — отметил Вильфанд.