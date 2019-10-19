Куница устроила переполох в Раде. Видео

Куница зачем-то забежала в здание Верховной рады на Украине. И сама испугалась, и рабочий день политиков перевернула с ног на голову. Об этом в Fасеbооk написал депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк. Он выложил фотографии и два видео с животным.

«Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос…» — написал Железняк в Facebook.

На кадрах видно, как зверек на большой скорости бегает мимо кресел и забирается на стойку экрана. А еще куница запрыгивала на дверь, чтобы дотянуться до ручки и выбраться из помещения.

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По словам Железняка, шустрое животное в итоге удалось поймать и выпустить на свободу.

Подписчики депутата прокомментировали пост. Многие пожалели животное, которое не могло найти выход из Рады. Однако некоторые отнеслись к происшествию с юмором. Они посмеялись, что зверек якобы хотел вне очереди попасть на личный прием к одному из нардепов. А еще подписчики вспомнили, что в Риме сенатором был назначен конь, украинские же амбиции оказались помельче.

В тот день народные депутаты принимали госбюджет на 2020 год.