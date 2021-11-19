Культуру питания и изменения в Арктике обсудят на Ямале

Международный выездной семинар проекта Арктического совета EALLU «Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике» состоится на Ямале в Салехарде. Мероприятие продлится с 29 ноября по 3 декабря. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Главными темами семинара станут языки коренных народов, культура питания и изучение местных традиций. В ходе мероприятия состоятся семинары и дискуссии. Также организаторы проведут выезд в стойбище. В семинаре примут участие представители Международного центра оленеводства, члены правления Ассоциации «Оленеводы мира», а также молодежь коренных народов.