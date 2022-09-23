Культурно-деловой комплекс возведут в Ноябрьске | 360°

Интересное 23 сентября 2022, 22:23 Поделиться Telegram

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Viber Культурно-деловой комплекс возведут в Ноябрьске

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Культурно-деловой комплекс возведут на месте здания КСК «Ямал», которое демонтируют в ближайшее время. Такой информацией поделился глава администрации Ноябрьска Алексей Романов во время общения с горожанами в прямом эфире. Об этом сообщил «Север-Пресс».

При этом политик рассказал о ряде других проектов. Он подчеркнул, что в «Ноябрьск Парке» не будут возводить аттракционы. Кроме того, он рассказал, что строители проведут ремонт дороги на улицах Ленина и Советской.

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«Нужно дождаться решения о бюджете, и, исходя из финансовых возможностей, правильно расставив приоритеты, — будем приводить проезжую часть в порядок. Пока, предварительно, участок проспект Мира от улицы Советской до Ленина поставили в план на следующий год», — подчеркнул Романов.

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