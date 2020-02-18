Кулинары рассказали, как использовать микроволновую печь в полном объеме

В микроволновке можно приготовить приправы. Для этого кладете необходимую зелень внутрь, высушиваете растираете ее в порошок. Также повара советуют запекать чеснок до того, как использовать его в блюдах. Так он станет мягче.

Если немного подогреть цитрусовые, то получится выжать значительно больше сока. Также в печи можно сделать пропаренные овощи или «завтрак чемпиона» — овсяную кашу.

За 10 минут в микроволновке можно приготовить овощи, содержащие крахмал, — картошку, морковь и свеклу. Для этого следует налить стакан воды в миску, положить продукты и накрыть полиэтиленовой пленкой. После этого с ними можно будет делать что угодно.