Куклачев рассказал, как у кошек получается лечить людей

Не секрет, что кошки умеют лечить людей. Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев объяснил, что они способны это делать благодаря своей способности впитывать негативную энергию. Об этом сообщила «Москва 24».

«У каждого животного свои особенности. У собак свои, у кошек свои. Кошки нежные, ласковые, милые и приятные. Они лечат, и это совершенно точно. Лечат вибрациями», — рассказал он.

По словам Куклачева, кошки обладают «вибрационным моторчиком». Когда он начинает работать, животное создает определенные герцы, которые положительным образом сказываются на организме и здоровье человека.

Артист подчеркнул, что человек функционирует благодаря энергии. Если он злится или расстраивается, то проецирует отрицательную энергию и расстрачивает положительную. Кошки же способны впитывать негатив.

«Кошки вытягивают отрицательную энергию. Мы же все функционируем на энергии. Стал раздраженным — и все, положительную энергию уже теряешь. А они прижались — и все отрицательное забрали», — добавил он.