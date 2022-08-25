«Куда ты пошел на двусторонку?» Встречу Мишустина и Пашиняна открыло выступление котенка

Котенок забежал в киргизскую резиденцию, где должна пройти встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Усатый попал на видео.

«Куда ты пошел на двусторонку, иди лучше на фотографирование», — слышно на видео, как кричали внезапному гостю сотрудники правительственного пула.

На кадрах видно, как мужчины в костюмах отвлеклись от мыслей о предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета и снимают хвостатого гостя на телефоны.

Кот пробежал по ковровой дорожке к большим дверям, но его не пустили.

Ранее «ФедералПресс» напомнили, что, хоть воспитать кота проще, чем собаку, однако, чтобы животное выросло послушным, неагрессивным и обладало здоровой психикой, все же стоит запомнить несколько правил. Например, нельзя ни в коем случае ругать котенка и повышать на него голос в первые месяцы жизни, чтобы животное выросло со стабильной психикой.