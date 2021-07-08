Кубок мира по латиноамериканским танцам разыграют в Кремлевском дворце. Зрителей ждет сюрприз

Кремлевский паркет готов принять лучших мировых танцоров! Кубок мира по латиноамериканским танцам разыграют в 24-й раз.

Кремлевский дворец 17 июля, после полутора лет тишины, откроет свои двери, чтобы лучшие спортсмены мира поборолись за звание сильнейших по латиноамериканским танцам.

Тридцать шесть пар из США, Канады, Италии, Турции, Франции, Хорватии, Исландии, Украины и, конечно же, России в ходе четырех туров выяснят, кто сильнее в самбе, ча-ча-ча, румбе, пасодобле и джайве.

Президент «Российского танцевального союза», заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов рассказал «360» о составе участников и указал на фаворитов.

«Если говорить о предполагаемых результатах и фаворитах в турнире по латиноамериканским танцам, то это Кирилл Белоруков и Виктория Харченко. Они стали чемпионами Российского танцевального союза в марте. Конечно, здесь они являются фаворитами. Конечно, сильные пары приедут из Исландии и Северной Америки», — подчеркнул Попов.

В европейской программе, которая представлена квикстепом, медленным и венским вальсами, танго и фокстротом, на паркет выйдут 24 пары. Причем тут фавориты — две сильнейшие пары планеты из Украины. Нашим бальникам придется приложить немало усилий, чтобы оставить кубок дома.

Сюрпризом для зрителей станет выступление легендарной пары южноафриканского танцора Виктора да Силвы и финляндки Ханны Картунен, которые после долгого перерыва вновь объединились и прилетят в Россию.

Что до судейства, то наблюдать и давать оценки будут эксперты из России, США, Великобритании, Италии, Норвегии, Украины, Германии и Латвии.

По словам организаторов, спортсмены очень соскучились по большим событиям, а потому и экспрессии на паркете будет много.

В связи с коронавирусными ограничениями в Кремлевский дворец 17 июля будет допущено только 500 зрителей. Остальные поклонники спортивно-бальных танцев смогут узнать итоги из нашего материала.