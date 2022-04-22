Кубанским фермерам выделят землю по облегченной процедуре

Фермеры Краснодарского края смогут получить землю по облегченной процедуре. Подобные льготы предоставят людям, желающим развивать садоводство в регионе. Об этом сообщил ОТР.

Фермеры смогут получить территории при условии, что вложат сумму в один миллион рублей в гектар земли. Власти надеятся, что подобное решение сможет привлечь крупных инвесторов. Минимальная площадь участков, которые принимают участие в торгах, начинается от пяти гектаров.