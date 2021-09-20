Кубань повысит производство вина до 400 млн бутылок в год

Власти Кубани планируют повысить объемы производства вина до 400 млн бутылок в год. Осуществить это можно будет благодаря закону о защите виноградопригодных земель. Кроме того, в регионе хотят высадить 30-40 тысяч гектаров ягод. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Так каждый житель будет обеспечен двумя-тремя бутылками качественного кубанского вина в год», — рассказал вице-губернатор Андрей Коробка. Сейчас виноделие занимает одну из ведущих ролей в экономике региона. По этой причине власти Кубани планируют и дальше поддерживать винодельную промышленность.