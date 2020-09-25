Крыса получила золотую медаль за поиск мин в Камбодже

Решение вручить свою Золотую медаль приняла британская благотворительная ветеринарная организация PDSA. Награду передадут за «верность своему долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже».

За время трудовой деятельности самец обнаружил в Камбодже 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

Магава — крыса ростом 70 сантиметров и весом 1,2 килограмма. Грызун получил навыки в Бельгии, в благотворительной организации Apopo. Там с 1990-х годов специально обучают животных для работы по поиску мин, после года тренировок звери проходят сертификацию.

Крысы реагируют на химическое соединение во взрывчатке, написал сайт «Аргументы и факты». Грызуны находят подозрительный предмет и сразу же начинают царапать верхнюю поверхность. Крыса весит мало, поэтому не подрывается на мине.

По некоторым данным, в Камбодже установлено до шести миллионов наземных мин. Их заложили во время гражданской войны в 1970–1980 годах.