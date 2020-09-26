Крыса-миноискатель получила престижную золотую медаль. Видео

Британская ветеринарная благотворительная организация PDSA наградила гигантскую африканскую сумчатую крысу (гамби) по имени Магава золотой медалью за «верность долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже».

По данным ВВС, за свою карьеру Магава обнаружила 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. Этому ее научили инструкторы бельгийской благотворительной организации Apopo, создавшей срецподразделение HeroRAT в 1990-х годах.

«Получить эту медаль — действительно большая честь для нас. Но также это важно для людей в Камбодже и всех людей во всем мире, страдающих от мин», — сказал исполнительный директор Apopo Кристоф Кокс.

Магава стала первой крысой из более чем 30 животных, удостоившихся до нее этой престижной награды. Грызун весит 1,2 кг, от носа до хвоста ее длина составляет всего 70 см. Она достаточно легкая, чтобы мины на нее не реагировали, и достаточно сообразительная, чтобы находить их по запаху химических реагентов во взрывчатке. Для того, чтобы стать сертифицированным детектором, Магаве потребовался год. Она может всего за 20 минут найти теннисный мячик на корте. Крысе семь лет, она почти пенсионерка и работает по полчаса в день.

Считается, что в Камбоджи во время гражданской войны 1970-80-х годов было установлено до шести миллионов наземных мин. С 1979 года от взрывов погибли более 64 тысяч человек и примерно 25 тысяч стали инвалидами.