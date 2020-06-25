    25 июня 2020, 15:55

    Крыса и кошка устроили эпичную драку. Видео

    Алена Макаренко

    Кошка и крыса устроили эпичную драку прямо на дороге. Приемам грызуна позавидует даже каратист. Ролик опубликовали в Instagram, сообщил «Ридус».

    Крыса атаковала кошку, она выступала на уровне настоящего мастера боевых искусств. Грызун несколько раз подпрыгивает в воздух, чтобы ударить оппонента. На кадрах видно, что он и не думает сдаваться. Впрочем, кошка тоже была готова сражаться до конца.

    Чем закончилась драка — неизвестно.

    Одному из пользователей Сети крыса напомнила мудрого персонажа из популярного мультфильма: «Учитель Сплинтер, ты ли это?». Другие тоже оценили бой: «Киса, ты не знаешь, с кем связалась, беги!». Подписчики в соцсети уверены, что на этом все точно не закончится: «Сейчас черепашки-ниндзя тоже подтянутся, немного опаздывают».

    Ранее крысы, оголодавшие на карантине из-за коронавируса, атаковали города США. В поисках новых источников еды после закрытий кафе и ресторанов они становятся все более агрессивными и опасными.