Крыса и кошка устроили эпичную драку. Видео

Крыса атаковала кошку, она выступала на уровне настоящего мастера боевых искусств. Грызун несколько раз подпрыгивает в воздух, чтобы ударить оппонента. На кадрах видно, что он и не думает сдаваться. Впрочем, кошка тоже была готова сражаться до конца.

Чем закончилась драка — неизвестно.

Одному из пользователей Сети крыса напомнила мудрого персонажа из популярного мультфильма: «Учитель Сплинтер, ты ли это?». Другие тоже оценили бой: «Киса, ты не знаешь, с кем связалась, беги!». Подписчики в соцсети уверены, что на этом все точно не закончится: «Сейчас черепашки-ниндзя тоже подтянутся, немного опаздывают».

Ранее крысы, оголодавшие на карантине из-за коронавируса, атаковали города США. В поисках новых источников еды после закрытий кафе и ресторанов они становятся все более агрессивными и опасными.