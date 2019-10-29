Крымский мост увеличил турпоток в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с начала 2019 года в Крым приехало около семи миллионов человек.

Ломидзе признала, что турпоток вырос на 15%. Объяснение этому она нашла в приемлемых ценах, широком выборе путевок и открытии Крымского моста.

«Это хорошие цены, это увеличение предложения у самих туроператоров, то есть предложений в этом году было больше. И открыли мост, и он сыграл свою роль. Трудно тут вычленить причинно-следственную связь, потому что моста ждали все и туроператоры в том числе. И было понятно, что он приведет к увеличению потока. Большей частью это увеличение коснулось, конечно, самостоятельных туристов», — указала Ломидзе.

Напомним, что мост через Керченский пролив имеет наибольшую протяженность в России. Его длина составляет 19 километров. 15 мая 2018 года открылась его автомобильная часть.