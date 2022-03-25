В ближайшем будущем Республика Крым может стать крупнейшим винным регионом мира. На полуострове планируют заложить около 10 тысяч гектаров виноградника, написали «Известия».

Как сообщил руководителя проекта «Рустика» Мирча Черней, регион успели оснастить новейшей техникой с виноградопосадочной машиной, несмотря на уход зарубежных компаний.

Немецкий рислинг и французские вина теперь можно заменить крымской продукцией. Во время дегустации разлить их практически невозможно.

«Те люди, которые до этого, например, по каким-то причинам пили французское шампанское и сейчас ввиду стоимости и ввиду просто развития отрасли попробуют уже шампанское „Нового света“, будут приятно удивлены. То есть мы бы на этом сконцентрировались», — сообщил главный шампанист завода шампанских вин «Новый свет» Олег Ничвидюк.