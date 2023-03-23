Интересное 23 марта 2023, 21:14 Крупнейший в России буддийский монастырь возвели в Туве

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Строительство буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» подошло к концу в Туве. Здание стало самым большим буддийским монастырем в России. Такой информацией поделился глава региона Владислав Ховалыг. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Telegram-канал политика.

Строительство здания в Кызыле стартовало в 2014 году. Его высота составила 56 метров. Его внешний вид схож с дворцом далай-ламы в Тибете. В ближайшее время там разместят экспонаты из национального музея Тувы.

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«Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить Культурный Фонд им. Кужугета Шойгу, всех, кто участвовал в этом проекте, за их усилия и труд, вложенный в это достижение», — рассказал Ховалыг.

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