Интересное 16 ноября 2022, 22:11 Крупнейший каток Москвы откроют на ВДНХ 25 ноября

Читать 360tv в

Самый большой каток Москвы откроют на ВДНХ 25 ноября. Такой информацией поделилась заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Для всех желающих проведут экскурсии на льду. Кроме того, для жителей и гостей города организуют мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. Открытие катка ознаменует начало зимнего сезона.

Реклама

В течение восьми лет каток на ВДНХ посетили более 4,5 миллиона человек.

Реклама

«С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны „Дружба народов“ и „Каменный цветок“», — заявила чиновница.