Крупнейший древний город нашли под слоем песка в Египте

Археологи отыскали древнейший утерянный город Атон под слоем песка в Египте. По словам специалистов, обнаружение этого места по значимости может сравниться с находкой гробницы Тутанхамона. Об этом написал сайт Planet Today.

Профессор Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан рассказал, что это место считается крупнейшим поселением в Древнем Египте. Несколько тысячелетий его не могли отыскать из-за огромного слоя песка, сообщило РИА ФАН.

Под грунтом хорошо сохранились трехметровые стены, а также жилища древних египтян, заполненные вещами. Кроме того, археологи обнаружили несколько жилых кварталов, а также большую пекарню с печами и глиняной посудой. Раскопки проходили на протяжении нескольких месяцев.

Эксперты отмечают, что город Атон настолько хорошо сохранился, что его можно сравнить с Помпеями.