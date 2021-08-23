Крупнейшая выставка видеоигр Gamescom-2021 показала хайп-трейлер на YouTube

Организаторы выставки Gamescom-2021 показали хайп-трейлер открытия на своем канале в YouTube. В ролик вошли самые яркие кадры из видеоигр. Об этом написало ИА Nation News.

Так, например, фанаты смогут увидеть в трейлере вставки из Far Cry 6, Death Stranding и Call of Duty: Vanguard. Создали обещают, что в первые день открытия мероприятия, которое запланировано на 25 августа, покажут более 30 новинок.

Само мероприятие продлится около двух часов. Посетителям напоминают о соблюдении карантинных мер. Всем тем, у кого не получится присутствовать лично, можно будет присоединиться к выставке в онлайн-формате.