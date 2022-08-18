Круглый стол «Отечественные водные биоресурсы на столах граждан России» прошел в Москве

В Москве состоялся круглый стол «Отечественные водные биоресурсы на столах граждан России». В ходе мероприятия участники обсудили развитие рыбной отрасли. Об этом сообщил «Золотой рог».

На круглом столе собрались рыбодобытчики и рыбопереработчики, аналитики, исследователи, а также рестораторы и представители крупных торговых сетей. Мероприятие состоялось под руководством государственного института развития Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Рыбный союз».

Участники разработали меры поддержки российского рыбного производства, а также его популяризации.