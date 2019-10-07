Кровавая диета: британка стала донором, чтобы есть сладкое

Франческа узнала, что донорам крови должны давать сладкое угощение. Воспользовавшись этой информацией, она стала предлагать свою кровь разным клиникам, чтобы иметь возможность регулярно есть сладости.

Британка убеждена, что, раз ее кровь пошла на благое дело, то и сладкое не будет нарушением диеты. «Черт с тобой, Slimming World. Если ради доброго дела, то разве это считается нарушением?» — сказала женщина.

Порой Франческа так стремится получить заветное лакомство, что готова к невероятным жертвам. По данным издания Daily Mash, однажды женщина сдала за день около 10 пинт крови (около 5,6 литра), чтобы получить большой пакет печенья HobNobs.

«Однажды я поинтересовалась у медиков, могу ли я пожертвовать свои яйцеклетки в обмен на подарочный набор батончиков Mars. У больницы, впрочем, их не оказалось», — сообщила Франческа.

Известно, что Slimming World — это система питания, в которой существуют списки дозволенных продуктов для каждого дня. Она появилась около 40 лет назад и с тех пор стала успешным коммерческим проектом.

Часто эту диету подвергают критике за нелогичность выбора сочетаний продуктов и неопределенность порога насыщения. В рамках Slimming World можно убрать из рациона «вредную» еду, но съесть слишком много «полезной».