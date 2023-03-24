Интересное 24 марта 2023, 17:06 Крот-символ строительства метро в Нижнем Новгороде получил имя

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Имя присвоили кроту-символу строительства метро в Нижнем Новгороде. Он получил имя Метрович. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал «МетроНН».

За такое имя проголосовали свыше 3600 человек. Голосование продолжалось порядка двух недель. Имя «Метрович» получило 39%. За вариант «Метроша» проголосовали 28% человек. На третьем месте расположилось имя «Метрофан» с 18%.

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«И это символично, потому что Метрович — это солидно, звучно и еще так знакомо: сколько их на стройплощадках страны — Петровичей, Иванычей и Андреичей», — подчеркнули в ГУММиД.

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