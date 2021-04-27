Кроссовки Канье Уэста ушли с молотка за рекордные $1,8 миллиона

Кроссовки американского рэпера Канье Уэста ушли с молотка на аукционе Sotheby’s за рекордные 1,8 миллиона долларов, говорится в Twitter-аккаунте аукционного дома.

Речь идет о модели Nike Air Yeezy 1 черного цвета с бежевой подошвой. Эта модель была разработана музыкантом в 2008 году совместно с компанией Nike. Пара была выпущена в единственном экземпляре, в ней рэп-исполнитель в том же году появился на церемонии вручения Grammy.

Позже кроссовки были проданы на благотворительных торгах в поддержку одной из больниц штата Орегон, до недавнего времени они находились в частной коллекции.

На частном аукционе в Гонконге, проходившем 21–26 апреля, эту пару купила компания Rares. Она занимается перепродажей коллекционной обуви. Предприятие в будущем намерено предложить всем желающим в качестве инвестиции купить «долю» в этой паре кроссовок.

Первый выпуск комикса про Супермена был продан на аукционе за 3,25 миллиона долларов. Это самый дорогой комикс в истории. В рублях его стоимость равна примерно 250 миллионам. Комикс выпустили тиражом в 100 тысяч копий, но сейчас осталось не более ста штук.