12 февраля 2020, 02:59
Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»
На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла». По словам телеведущей, передача рассчитана на умных и интеллигентных зрителей. Ее ответ на критику опубликовало URA.RU
Собчак предположила, что негативная реакция вызвана людьми, которые давно не смотрят телевизор.
«И поэтому не видят, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с „документалкой“. Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор», — сообщила ведущая.
Собчак считает, что у каждой программы есть свой зритель. Поэтому она призвала тех, кому не понравилось шоу «Док-Ток», посмотреть другое ее шоу «Осторожно, Собчак!», которое выходит на YouTube.
Первый выпуск ток-шоу с Ксенией Собчак «Док-ток» был посвящен истории сестр Хачатурян. Формат программы предусматривает реконструкцию реальных событий. Собравшиеся в студии рассказали о своем видении ситуации.