Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»

Критики предположили, что фильм принесет компании большую прибыль. В основном картина получает положительные отзывы.

Рецензенты отмечают, что авторам экранизации удалось передать атмосферу классического мультфильма. По их мнению, сюжет, экшн-сцены, актерская игра и режиссерская работа отлично сбалансированы. А увеличение длительности и числа поединков сделали фильм динамичнее.

«„Мулан“ — лучший игровой ремейк Disney со времен „Золушки“. Я даже не скучала по песням. Фильм находит новые ноты в знакомой истории, даря нам прекрасное действие, душевность и юмор», — подчеркнул критик Mashable Энджи Хан.

Кинокартина выйдет на большие экраны в России 26 марта этого года.