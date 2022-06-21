Критик Соседов рассказал, какие современные каверы на песни Цоя являются лучшими

Многие современные исполнители, желая отдать дань уважения легендам прошлого, перепевают их композиции. Такое явление не обошло стороной и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Однако не всем удается достойно исполнить его песни. Таким мнением поделился шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов, передала «Вечерняя Москва».

«Конечно, не всем современным артистам удается достойно перепеть песни знаменитого Виктора Цоя. Как правило, перепевки известных любимых треков не всегда бывают удачными. Однако здесь важно, что артиста помнят. С помощью каверов продолжается жизнь этих композиций», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что одними из лучших каверов на песню «Кукушка» являются композиции Полины Гагариной и Ольги Кормухиной. По его словам, исполнительницы запустили некий флешмоб по перепеванию трека. Таким образом он смог вновь обрести популярность. Его пробовали исполнять в том числе такие знаменитые исполнители, как Земфира и группа «Би-2».