Критик Бабичев рассказал, какие современные артисты смогут хорошо исполнить гимн России

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, какие современнные исполнители могли бы «не стыдно» исполнить гимн России. Об этом сообщил NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что гимн России уже исполняли Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Среди молодых певцов с этой задачей могли бы справиться SHAMAN и Сергей Волчков. Кроме того, исполнить гимн можно было бы поручить Zivert и Анне Асти.

«Назову имя, которое сейчас в тренде, — это SHAMAN. Он зарекомендовал себя как исполнитель патриотических песен, с вокалом у него полный порядок. Я считаю, это будет красиво», — отметил Бабичев.

Кроме того, по словам критика, спеть гимн могла бы Пелагея.

«Это совсем не формат Zivert, но могла бы попробовать, потому что она достаточно неплохая вокалистка, со своей манерой. Так же как и Анна Асти», — отметил специалист.

По его словам, победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков также обладает сильным голосом. Кроме того, музыкант является учеником Александра Градского. Подобный формат является подходящим для исполнения гимна.