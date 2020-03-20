Кремлевский повар раскрыл секрет приготовления перловки для правительства

По его словам, если перловку приготовить правильно, она не только полезна, но «потрясающе вкусна». Итак, записывайте рецепт.

Для начала перловую крупу нужно залить водой на часов пять, можно на ночь. Далее ее варят несколько раз.

«Доведите до кипения, поварите не более двух минут. После этого воду слейте. Повторите эту процедуру пять-семь раз. Каждое зернышко будет как жемчужина», — советует повар.

После этого следует длительная варка в течение 40 минут, в крупу нужно добавить немного соли и сахара по вкусу. Потом воду нужно слить и добавить молока так, чтобы каша была «покрыта жидкостью на пару пальцев». Снова посолить и добавить сахар.

«После этого кашу перекладывают в чугунок или глиняный горшок. В нее можно добавить бекон, лук, грибы и другие компоненты — на вкус того, кто ее готовит. Хорошо бы положить в емкость также кусочек сливочного масла и посыпать тертым сыром. Горшок ставится в духовку и томится там около полутора часов при малом огне», — заключил Галкин.