Интересное 15 сентября 2023, 11:18 Креатор Скяев назвал рекламную кампанию главным успехом куклы Барби

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Многолетний успех куклы Барби объясняется удачными маркетинговыми мероприятиями, которые проводит компания Mattel. Об этом сообщил маркетолог и креатор Тамерлан Скяев в беседе с Life.

По словам эксперта, также феноменом игрушки является ее внешний облик. Благодаря разнообразию нарядов кукла не только идет в ногу со временем, но и опережает его.

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Кроме того, Барби представлена в широком ассортименте, благодаря чему девочки могут выбрать куклу, которая отражает их индивидуальность. Поддерживать интерес к игрушке на протяжении многих лет позволяет партнерство с известными брендами и сотрудничество со знаменитостями, добавил Скяев.