    25 февраля 2020, 12:42

    Красный снег выпал на украинской антарктической станции

    Анастасия Кременчугская

    На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» выпал красный снег. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на страницу Министерства образования и науки Украины в соцсети Facebook.

    Снег приобретает красный оттенок из-за микроскопических снежных водорослей «Chlamydomonas nivalis» (Хламидомонада снежная). Их споры растут при потеплении — в Антарктиде сейчас лето.

    Сообщается, что такое явление встречается лишь в Арктике и в Альпах.