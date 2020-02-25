Красный снег выпал на украинской антарктической станции

Снег приобретает красный оттенок из-за микроскопических снежных водорослей «Chlamydomonas nivalis» (Хламидомонада снежная). Их споры растут при потеплении — в Антарктиде сейчас лето.

Сообщается, что такое явление встречается лишь в Арктике и в Альпах.