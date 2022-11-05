Красные и синие полярные сияния вспыхнули над Землей | 360°

Интересное 05 ноября 2022, 19:16 Красные и синие полярные сияния вспыхнули над Землей Норвежский фотограф Маркус Варик рассказал о необычном красном полярном сиянии на Землей РИА "Новости"

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Фотограф Маркус Варик из норвежского города Тромсе запечатлел необычное полярное сияние красного цвета. Маркус вместе со своей семьей организовал небольшой бизнес. Уже несколько лет он водит туристов смотреть на северные сияния. В этот раз удивился даже он сам, увидев красное небо. Об этом написало издание kp.ru.

Маркус рассказал, что чаще всего полярное сияние бывает зеленым, так как это цвет атомного перехода в кислороде.

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«На верхнюю атмосферу обрушивается поток заряженных частиц от Солнца. Атомы кислорода насыщаются энергией. И сразу отдают ее назад, при этом светятся. <…> У каждого элемента есть свой цвет свечения при отдаче. Видите зеленый — значит, кислород», — написало издание.

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Фотограф пояснил, что розовые и красные сияния все же иногда случаются, но не такие яркие, как в тот день.

Эксперты объясняют невероятность этого явления тем, что красное свечение говорит о горении азота. А там, где случаются северные сияния — на высоте около 150 километров, азота нет. Варик предположил, что в тот момент, когда он прибыл на место съемок, в защитном слое магнитосферы образовалась трещина. Через нее поток радиации устремился вниз и достиг слоя, где азот есть. Там и произошло горение с красным излучением.

На следующий день туристы увидели другое необычное свечение. На этот раз оно было голубым. Специалисты портала SpaceWeather предположили, что это результат запусков ракет в арктическом регионе. По их сведениям, российская атомная подводная лодка произвела в тот день испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты в Белом море.