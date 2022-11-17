Интересное 17 ноября 2022, 21:30 Краснокнижный гриб вырос в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде

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В парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде впервые обнаружили гриб грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. Он включен в Красную книгу России. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на социальные сети представителей парка.

Гриб нашел мужчина, который занимался санитарно-оздоровительными работами в дубовой роще. Внешний вид грифолы курчавой напоминает баранью шерсть. Он обладает коричнево-бежевым цветом.

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Его можно есть, однако собирать такие грибы запрещено.

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