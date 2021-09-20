Краснокнижные муравьеды поселились в Московском зоопарке

Новые жильцы появились в Московском зоопарке — редкие древесные муравьеды, занесенные в Красную книгу. Об этом написал ОТР.

Пару муравьедов — самца по кличке Панчо и самку по кличке Лола — привезли в столичный зоопарк из Германии и Бельгии. В природе древесные муравьеды обитают в горах Южной Америки.

Лола пока находится на карантине, а Панчо посетители зоопарка уже могут увидеть. Его можно найти в Доме приматов в вольере с обезьянами — в неволе муравьеды хорошо уживаются с другими животными.