Краснокнижного сокола дербника обнаружили на Южном Урале

Редкую птицу, которая занесена в Красную книгу, заметили в Челябинской области — сокола дербника. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Губерния — Южный Урал»

Сокол дербник как самостоятельный вид появился пять миллионов лет назад. Всего в Челябинской области обитают не более десяти пар птиц этого вида.

Размах крыльев этой птицы составляет не более 70 сантиметров. Размер сокола сравнительно небольшой. При этом самка на треть больше самца. Отличить птицу мужского пола можно также по соколиным «усам».

Этот сокол проживает на севере Казахстана, в степях Урала и предгорье Алтая.