Интересное 12 декабря 2023, 12:08 Красная икра в России подешевела до минимума за год Росстат: стоимость красной икры в России опустилась ниже 6 тысяч рублей Pogiba Alexandra/news.ru/globallookpress

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Цены на икру в России снизились до минимального за год уровня. По данным Росстата, они опустились ниже шести тысяч рублей. Это связано с большими объемами ловли, сообщило РИА «Новости».

Планку в шесть тысяч рублей цена на красную икру превысила в январе. Тогда Росстат зафиксировал максимум за всю историю наблюдений — 6125 рублей за килограмм. За несколько месяцев деликатес подорожал до 6315 рублей, а с августа начал дешеветь. К концу осени цены опустились до 5974 рублей, минимального значения с декабря прошлого года.

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Причиной таких перемен могла стать удачная лососевая путина и увеличение объемов добычи. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что именно эти факторы создали предпосылки для снижения цен на красную икру.

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