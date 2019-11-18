Крановый завод из Татарстана анонсировал весьма фривольный календарь. Видео

Набережночелнинский крановый завод анонсировал выход нового эротического календаря на 2020 год. Он выпускается с 2007 года для поддержания интереса к продукции предприятия.

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Черновой вариант видео-анонса опубликовал оператор проекта Александр Тилинин. Он сообщил, что календарь будет доступен в печатном виде и в формате «дополненной реальности».

«Название календаря очень необычное «НИ СЫ» это восточная мудрость гласит: «Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» — цитирует фотографа местный портал chelny-biz.ru.