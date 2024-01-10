Интересное 10 января 2024, 13:27 KP.RU: наклейки на подошву из войлока и наждачной бумаги спасут от гололеда

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В народе существует множество средств, как спастись от гололеда и не скользить. Сайт KP.RU проверил самые популярные и выбрал рабочие варианты.

Самым эффективным способом признали наклеить на подошвы кусочки войлока или наждачной бумаги. Такие усовершенствования помогут удержаться на льду и не упасть. Это очень недорогие и эффективные способы.

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Однако есть и минусы. Оба варианта достаточно недолговечные. Всего пара выходов город — с потребуются новые наклейки.

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