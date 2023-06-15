15 июня 2023, 17:40
kp.ru: испанские эмигранты не хотят уезжать из России
Многие испанские эмигранты заявили о своем нежелании покидать Россию и возвращаться на родину. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Они отметили, что чувствуют себя в России как дома. Эмигрантам нравится архитектура страны, ее культурное богатство и обычаи. Также испанцы назвали Москву городом возможностей и роста в разных сферах.
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Зимой 2023 года советник-посланник посольства РФ в Мадриде Дмитрий Соколов заявил, что отношения между Россией и Испанией находятся на грани разрыва.
Международные отношения
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