Интересное 18 апреля 2023, 11:40 Kp.ru: 13% россиян считают, что ограничивать женщин в профессиях неправильно

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Около 13% российских граждан заявили, что ограничивать женщин в выборе профессии неправильно. Такие данные опубликовал сайт kp.ru со ссылкой на собственный опрос.

Еще 10% респондентов уверены, что ограничения для женщин несостоятельны, поскольку некоторые из них куда крепче и выносливее мужчин. Примерно 49% опрошенных считают, что все правила абсолютно уместны, так как тяжелую работу должны выполнять представители сильного пола.

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В настоящий момент россиянкам недоступны около 100 специальностей, например, женщина не может пойти работать плавильщиком металлов или варщиком целлюлозы. За последние годы список профессий, недоступных для россиянок, сократился в 4,5 раза.