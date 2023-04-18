18 апреля 2023, 11:40
Kp.ru: 13% россиян считают, что ограничивать женщин в профессиях неправильно
Около 13% российских граждан заявили, что ограничивать женщин в выборе профессии неправильно. Такие данные опубликовал сайт kp.ru со ссылкой на собственный опрос.
Еще 10% респондентов уверены, что ограничения для женщин несостоятельны, поскольку некоторые из них куда крепче и выносливее мужчин. Примерно 49% опрошенных считают, что все правила абсолютно уместны, так как тяжелую работу должны выполнять представители сильного пола.
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В настоящий момент россиянкам недоступны около 100 специальностей, например, женщина не может пойти работать плавильщиком металлов или варщиком целлюлозы. За последние годы список профессий, недоступных для россиянок, сократился в 4,5 раза.
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