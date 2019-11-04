Кожаную куртку и брюки из фильма «Бриолин» продали на аукционе за 405 тысяч долларов

В этих вещах Оливия Ньютон-Джон появилась на экране в финальной сцене популярной музыкальной комедии. Начальная цена лота была 260 тысяч долларов.

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В общей сложности на торги было выставлено более 500 нарядов актрисы, в которых она снималась в различных проектах.

Исполнительный директор аукционного дома Мартин Нолан рассказал, что все эти предметы гардероба на аукцион передала сама актриса. По словам Нолана, Ньютон-Джон хранила вещи все эти годы.

Известно, что часть денежных средств от торгов пойдет на благотворительность: деньги направят в Центр Оливии Ньютон-Джон по исследованию рака, который находится в Австралии.

Мюзикл «Бриолин», в котором Оливия Ньютон-Джон сыграла вместе с Джоном Траволтой, вышел в 1978 году.