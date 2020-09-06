Козел съел документы из машины полиции в США

Сотрудник полиции из американского штата Джорджия стал жертвой козла, который залез в служебную машину и съел лежавшие там рабочие документы.

Эту историю рассказал портал TMZ. Инцидент произошел в округе Дуглас. Помощник шерифа покинул патрульный автомобиль, забыв закрыть за собой дверь. Этим и решило воспользоваться животное. Козел залез в полицейскую машину и стал поедать доставленные в салоне рабочие документы правоохранителя.

Когда же полицейский пытался отогнать животное от машины и спасти уцелевшие важные бумаги, то козел даже сбил с ног сотрудника правопорядка.

Видеозапись инцидента была размещена на странице офиса шерифа в Facebook.

Несколько дней назад стало известно, что неизвестные увели лошадь из ангара жительницы подмосковного села Саввино. На похитителей завели уголовное дело, а причиненный ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Теперь животное и злоумышленников ищут полицейские. Хозяйка лошади сообщила о пропаже животного 1 сентября, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Все улики изъяли и назначили трассологическую экспертизу. Правоохранители допросили свидетелей и хозяйку лошади, после чего завели уголовное дело.